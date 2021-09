5 rzeczy, o które musisz zapytać kupując komputer dla ucznia

Jeśli ma to być sprzęt typowo domowy, który będzie przenoszony co najwyżej z jednego biurka do drugiego, to można śmiało wybrać laptop ze standardowym ekranem 15,6 cala lub większy. Waga nie będzie miała większego znaczenia, a komfort nauki będzie odpowiedni. Jeśli jednak laptop ma być często zabierany ze sobą to musimy poświęcić wielkość ekranu na rzecz mobilności. Laptopy z ekranami o przekątnej około 13 cali można polecić osobom, dla których liczy się przede wszystkim rozmiar i waga. Rozsądnym kompromisem są natomiast laptopy z ekranami o przekątnej około 14 cali, takie jak Huawei MateBook 14 2020.