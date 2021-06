1 z 6 Dalej Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne broń + 2 czołgbwp Konstanty Młynarczyk Dzisiaj, 27-06-2021 00:03 1 z 6 5 polskich superbroni, których nasza armia nie dostała Wikimedia Commons Źródło: Wikimedia Commons W latach 80. XX wieku triumfy święciła amerykańska doktryna bitwy powietrzno-lądowej, według której niezbędnym elementem starcia wojsk pancernych i zmechanizowanych jest bezpośrednie wsparcie z powietrza. Stany Zjednoczone miały samolot zaprojektowany i zbudowany właśnie w tym celu - słynnego A10 Thunderboldt II. Polska też chciała taki mieć. Projekt powstał w Polskich Zakładach Lotniczych w Warszawie. PZL-230 Skorpion miał być lekką i niedrogą maszyną, zdolną do operowania z lotnisk polowych - nawet takich o nieutwardzonej powierzchni. Przeżywalność na polu walki miały zapewnić mu zwrotność i opancerzenie, bo prędkość wynosiła tylko 650 km/h. Uzbrojenie Skorpiona stanowić miało zamontowane w kadłubie pięciolufowe działko napędowe 25 mm oraz zestaw bomb i rakiet podwieszanych na belkach pod skrzydłami i kadłubem. Projekt samolotu znacząco zmieniał się z czasem. W pierwszej wersji napęd miały stanowić dwa silniki turbośmigłowe, które następnie na wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej zastąpiono turbowentylatorowymi, podnosząc prędkość maksymalną Skorpiona do 1000 km/h. W 1992 roku wojsko otrzymało pełnowymiarową, drewnianą makietę i potwierdziło, że projekt odpowiada jego potrzebom, jednak już rok później program został zamknięty z powodu cięć budżetowych. Dalej Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze