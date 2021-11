WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wojciech Grzesiak Dzisiaj, 09-11-2021 12:30 4 powody, dla których warto kupić odkurzacz automatyczny Odkurzacze automatyczne, zwane też robotami sprzątającymi, na stałe zagościły w wielu domach. Choć nie wyprą one w pełni klasycznych urządzeń oraz mopów, to mogą pomóc w utrzymaniu porządku i ulżyć przy gruntownym sprzątaniu. Ceny robotów sprzątających zaczynają się już poniżej tysiąca złotych. Już około 800 zł to wystarczająca kwota, która pozwoli na zakup funkcjonalnego robota sprzątającego od renomowanych producentów, takich jak Xiaomi czy IROBOT. W porównaniu z klasycznymi odkurzaczami to jednak nadal spory wydatek, ale jest kilka mocnych argumentów, które przemawiają na korzyść poczynienia takiej inwestycji. Zwłaszcza, że wiele elektro marketów oferuje zakup na raty z zerowym oprocentowaniem. 1. Oszczędność czasu Czas to rzecz bezcenna, a roboty sprzątające pozwalają zaoszczędzić go na dwa sposoby. Przede wszystkim, regularne sprzątanie mieszkania lub domu sprawia, że podczas gruntownych porządków czeka na nas mniej pracy. Robot może wykonywać swoją pracę podczas nieobecności właściciela, a dodatkowo podłączenie do domowej sieci umożliwia uruchomienie sprzątania w dowolnym momencie. Wystarczy użyć odpowiedniej funkcji w aplikacji dołączonej przez producenta. Są również takie roboty jak na przykład IROBOT Roomba i7+, które posiadają funkcję automatycznego opróżniania pojemnika. Proces ten następuje po powrocie do bazy. To sprawia, że o urządzeniu można zapomnieć na długi czas. 2. Oszczędność prądu Wydawałoby się, że mnogość funkcji zwiększa zużycie prądu. Nic bardziej mylnego - odkurzacze automatyczne są precyzyjne i skuteczne, ale jednocześnie ich moc jest o wiele niższa niż w przypadku konwencjonalnych urządzeń. Sprawdza się tu powiedzenie, że "Nie sprzęt, lecz technika zrobi z ciebie zawodnika." Przeciętne odkurzacze mają silniki o mocy od 400 W, a moc robotów sprzątających to zazwyczaj od 50 do 80 W. Często spotykaną funkcją są również różne tryby pracy - na przykład w Tefal X-plorer Serie 60 znajdują się takie programy jak ECO, Standard i Boost. Jest on wyposażony również w funkcję wykrywania dywanów, która pozwala na zwiększenie mocy, gdy urządzenie wjedzie na wykładzinę. Dzięki temu odkurzacz może optymalnie zarządzać zasilaniem. 3. Funkcjonalność Automatyczny odkurzacz często posiada wiele przydatnych funkcji, które służą nie tylko do programowania go, ale również wprowadzają element wielozadaniowości. W takich urządzeniach jak IROBOT Roomba Combo wprowadzono funkcję mopowania z trzema trybami pracy. Dzięki temu podłogi będą nie tylko odkurzone, ale również lśniące. Odkurzaczowi można również wskazać konkretne miejsca, w których występują zabrudzenia, wtedy posprząta on tylko tam, gdzie jest to potrzebne. Są także roboty, które same potrafią wykryć szczególnie zabrudzone powierzchnie i poświęcić im więcej uwagi. 4. Komfort Dzięki systemowi czujników odkurzacze są niemal bezobsługowe. Wystarczy przy pierwszym uruchomieniu zaprogramować układ pomieszczeń. Dzięki temu można wyznaczyć robotowi granice, a także łatwo wskazać konkretne obszary, którymi ma się zająć. Roboty posiadają szereg czujników antykolizyjnych, wykrywających krawędzie, zabezpieczających przed wplątaniem się w kable czy wykrywające uskok podłoża. W bardziej zaawansowanych modelach, do których należy chociażby Tefal X-plorer Serie 95, zastosowano kamerę boczną i laserową. Ta pierwsza pozwala robotowi jeszcze bardziej bezkolizyjnie zbliżyć się do ścian, a druga zapewnia bardziej precyzyjne skanowanie pomieszczenia niż klasyczne czujniki. Warto również zwrócić uwagę na poziom hałasu. Roboty sprzątające przeważnie generują hałas mieszczący się w przedziale od 60 do 70 dB, a klasyczny odkurzacz nierzadko dochodzi do pułapu 80 dB. Odkurzacze automatyczne nadal nie należą do najtańszych urządzeń na rynku, ale biorąc pod uwagę ich zalety trzeba przyznać, że jest to inwestycja warta rozważenia. Szeroki wachlarz funkcji i wysoka jakość wykonania urządzeń sprawiają, że raz zakupiony sprzęt będzie mógł służyć przez lata. Oczywiście, dopóki nie pojawi się kolejne rozwiązanie, które odkryje koło na nowo.