24 grudnia. Pogoda na dziś? Wigilia będzie deszczowa

Pogoda na 24 grudnia niestety nie zapowiada się świątecznie. Nie mamy co liczyć na zimową aurę - zamiast tego będzie deszczowo i pochmurnie. Zobaczcie pogodę na dziś.

Meteorolodzy zapowiadają, że Wigilia będzie pochmurna i deszczowa. Mimo że pierwszy dzień zimy mamy już za sobą, to nie ma co liczyć na białe święta. Temperatura w kraju będzie wahać się od 5 do 7 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie we Wrocławiu i Opolu. Najchłodniej na południu kraju.