2061490Niezwykłe odkrycie astronomów. Zarejestrowano sygnał radiowy pochodzący z innej planety

- Przedstawiamy jedną z pierwszych wskazówek dotyczących wykrycia egzoplanety w sferze radiowej. Sygnał pochodzi z układu Tau Boötes, zawierającego gwiazdę podwójną i egzoplanetę. Argumenty przemawiają za emisją z samej planety. Wskazuje na to siła i polaryzacja sygnału radiowego oraz pola magnetycznego planety - mówi dr Jake Turner, astronom z Wydziału Astronomii i Instytutu Carla Sagana na Uniwersytecie Cornella oraz Wydziału Astronomii na Uniwersytecie Wirginii.

- Jeśli odkrycie zostanie potwierdzone przez kolejne obserwacje, to radiowa detekcja da nam przestrzeń do badania obcych światów oddalonych o dziesiątki lat świetlnych od Ziemi - komentuje Ray Jayawardhana, współautor publikacji.

Pierwsza emisja radiowa z egzoplanety

Naukowcy wyjaśniają, że gdy naładowane cząstki wiatru słonecznego emitowanego przez gwiazdę uderzają w pole magnetyczne planety, dochodzi do zmiany prędkości cząstek wiatru słonecznego, co prowadzi do wybuchów emisji radiowych. Dodają, że tak zachowuje się nie tylko ziemskie pole magnetyczne, ale również innych planet.