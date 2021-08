Możemy żyć nawet 150 lat. Naukowcy wiedzą, jak to zrobić

Odpoczynek kluczem do sukcesu

Badacze przyrównują zdolność regeneracji do odwrotności tego, co widzimy w grach wideo. Podczas wirtualnej rozrywki, poziom zdrowia wzrasta wraz z doświadczeniem, a w rzeczywistości jest odwrotnie. W okresie wczesnej dorosłości (16-35 lat) zdrowy człowiek osiąga maksimum swoich zdolności regeneracyjnych. Oznacza to, że jest w stanie spadku zdrowia z poziomu 100 proc. do 95 proc. (np. wskutek paskudnego przeziębienia) wrócić po przebyciu choroby do stanu wyjściowego, czyli po rekonwalescencji znów być na poziomie 100 proc.