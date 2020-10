12-latek odnalazł kości rzadkiego dinozaura. To odkrycie przejdzie do historii

W ubiegłym roku nastoletni Nathan Hrushkin podczas wędrówki z ojcem po Albertan Badlands, natrafił na skamieniałości. To okolica znana z występowania kości dinozaurów, a chłopak doskonale o tym wiedział. W tym roku znów obaj wybrali się w to samo miejsce, aby sprawdzić, czy dałoby się znaleźć więcej tego typu śladów.

Nastolatek odkrył kości rzadkiego dinozaura

Po wstępnych badaniach okazało się, że kości należą do 3-4 letniego Hadrozaura, a ich wiek oszacowano na 69 milionów lat. To niesamowite znalezisko, ponieważ do dziś nie odnaleziono zbyt wiele pozostałości dinozaurów z tego okresu. Łącznie udało się znaleźć fragmenty od 30 do 50 kości.