1 maja 2000 roku wyłączono Selective Availability. GPS stał się użyteczny

1 maja 2000 roku amerykański prezydent Bill Clinton rozpoczął nową epokę. Jednym podpisem sprawił, że cywile uzyskali dostęp do rozwiązania, z którego dotychczas korzystało wojsko, czyli do precyzyjnej nawigacji.

Przez długie lata był to przywilej wojska, które przez lata 70. Rozwijało – początkowo w formie testowej – konstelację satelitów systemu GPS.

GPS dla cywilów

Aby nie dopuścić do takich incydentów w przyszłości, Amerykanie zdecydowali o udostępnieniu technologii cywilom. Był jednak pewien haczyk – cywilne odbiorniki podawały lokalizację obarczoną błędem do 100 metrów.

Zakłócenia GPS Selective Availability

Było to efektem funkcjo o nazwie Selective Availability – celowego wprowadzania do . Co istotne, wbrew obiegowej opinii nie były zakłócane wyłącznie cywilne odbiorniki.